Православные верующие празднуют Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

11 сентября православные христиане вспоминают события мученической кончины Предтечи Господня, описанные евангелистами Матфеем и Марком, сообщает БЕЛТА.

Священное Писание повествует о том, как царь Ирод Антипа велел убить Божиего пророка. Иоанн Креститель обличил царя, сожительствовавшего с женой своего брата Иродиадой.

В день этих трагических событий Ирод Антипа устроил пир. Дочь Иродиады Саломея танцевала перед гостями и так им понравилась, что царь пообещал ей любую награду. Иродиада, желая отомстить святому, велела дочери просить голову Иоанна Крестителя. Так Божий угодник завершил свой земной путь.

Православные верующие 11 сентября придерживаются строгого поста.