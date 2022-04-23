Православные белорусы готовятся встретить светлый праздник Воскресения Христова

Сегодня у православных верующих Великая суббота. Более чем для четырех с половиной миллионов белорусских прихожан это еще и день тишины. В молитвах сегодня вспоминают жизнь, страдания и смерть Иисуса, который принес себя в жертву за грехи человечества и воскрес. Сегодня в храмах освящают праздничные яства, куличи и крашеные яйца. Главную пасхальную службу по традиции примет Свято-Духов кафедральный собор Минска. О последних приготовлениях к Воскресению Христову Дарья Тарасова.

Великая суббота - день, когда еще рано говорить друг другу пасхальные слова, но самое время провести ревизию жизненных ориентиров и приготовиться к главному торжеству христианского мира. Для прихожан - исповедоваться, духовенства - сменить цветовую гамму облачений на торжественный белый. А миллионы представителей православной конфессии по всему миру сегодня стали свидетелями одного из чудес церкви - схождения Благодатного огня.

Сегодня для верующих ряд табу. Никаких ссор и тяжелой работы. А вот главный храм Белорусского экзархата будет трудиться до последнего прихожанина.



Свято-духов начал день с вечерни с литургией Василия Великого. Это одна из самых красивых служб церковного года. За каждой мизансценой особый символизм. Сакральное значение имеет даже цвет риз. Духовенство меняет темные одежды на светлые.

Великая суббота - это шестой акт Страстной недели. На протяжении седмицы богослужения в храмах апеллировали к евангельским событиям. Согласно учению церкви, более 2 000 лет назад в этот день Спаситель оставил свое тело во гробе и спустился в ад, чтобы открыть двери рая.





Освящение пасхальной трапезы

Накануне Пасхи верующие не только обращаются к исповеди, Великая суббота - первый день освящения праздничных яств, завтра это также актуально. В Свято-Духовом возможность заблаговременно подготовить к светлому дню традиционные блюда верующие не упустили, даже несмотря на провокации погоды. Куличи, крашеные яйца и творожные пасхи - арсенал, без которого невозможно представить праздничный стол. Такое наполнение пасхальных корзин имеет свой символизм. Так, кулич - прототип хлеба, который Иисус Христос разделил со своими учениками после Воскресения.





Само же богослужение накануне Пасхи не спутать с другими службами церковного календаря. Уже в 23 часаполунощница - это финальный аккорд Великой субботы, который предваряет день Светлого Христова Воскресения.

Общая молитва объединит православных верующих уже в полночь. За прямой трансляцией кульминационного богослужения прямиком из Свято-Духова кафедрального собора в 23:45 смогут следить и зрители телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Главную службу, которую возглавит Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин, увидим с восьми ракурсов. Следом крестный ход. И традиционное праздничное приветствие "Христос Воскресе!".