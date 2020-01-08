Православные белорусы встретили Рождество Христово

И именно в этих стенах на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске многие нуждающиеся находят участие в своей непростой судьбе. Первое, о чем спросил Президент по приезде в храм, это чем можно помочь обители. А позже с прихожанами говорили о том, как важно защищать добро и справедливость в нынешнем хрупком мире. В выступлении Александр Лукашенко расставил конкретные акценты по темам, которые звучали еще в новогоднем обращении. В эти первые дни 2020 важно понимать, как дальше будет жить страна. Поэтому, несмотря на высокодуховную ноту праздника, говорили и о земном: сельском хозяйстве, промышленности, в целом об экономике.