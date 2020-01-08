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Православные белорусы встретили Рождество Христово
Литургии прошли во всех приходах страны
По доброй традиции радость доброй вести с верующими разделил Глава государства.
приветствовали воспитанники воскресной школы монастыря, которые преподнесли ему букет цветов. Президент вручил им рождественские подарки: книги о православных праздниках и сладости. Здесь же, в приходе, Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу.
Это место выбрано неслучайно
И именно в этих стенах на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске многие нуждающиеся находят участие в своей непростой судьбе. Первое, о чем спросил Президент по приезде в храм, это чем можно помочь обители. А позже с прихожанами говорили о том, как важно защищать добро и справедливость в нынешнем хрупком мире. В выступлении Александр Лукашенко расставил конкретные акценты по темам, которые звучали еще в новогоднем обращении. В эти первые дни 2020 важно понимать, как дальше будет жить страна. Поэтому, несмотря на высокодуховную ноту праздника, говорили и о земном: сельском хозяйстве, промышленности, в целом об экономике.
В дар церкви от Президента - икона "Рождество Христово"
И какой праздник без подарков. В дар церкви от Президента - икона "Рождество Христово". В ответ Главе государства преподнесли икону святой преподобной Евфросинии, ее написали местные мастера.
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