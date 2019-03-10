3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Православные христиане отмечают Прощеное воскресенье
В этот день нужно отпустить все обиды, наладить отношения с родными, друзьями и знакомыми, коллегами и соседями. В церквях сегодня проводятся чтения Евангелия о предстоящем Великом посте, прощении грехов и очищении души и тела. Этот день считается последним днем Масленицы. Поэтому стоит побаловать себя вкусностями.
По всей стране продолжаются народные гуляния. Итак, в Логойске в полдень пройдет театрализованный спектакль "Здравствуйте, я ваша теща!". Всех участников праздника ждет главное действо Масленицы - сжигание чучела зимы. С древних времен этот обряд символизирует проводы холода и встречу весны. Будет на что посмотреть и в Силичах. Театрализованные представления, забавы для детей и взрослых. Пройдет конкурс на лучшую куклу Масленицы.
В Дудутках Масленицу празднуют по-шляхецки. Посетители комплекса окунутся в атмосферу старинных традиций. Кроме того, каждый из гостей сможет поучаствовать в добыче живого огня, после чего состоится всеми известный обряд сжигания чучела зимы с хороводами вокруг костра.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва