Православные христиане отмечают Прощеное воскресенье

В этот день нужно отпустить все обиды, наладить отношения с родными, друзьями и знакомыми, коллегами и соседями. В церквях сегодня проводятся чтения Евангелия о предстоящем Великом посте, прощении грехов и очищении души и тела. Этот день считается последним днем Масленицы. Поэтому стоит побаловать себя вкусностями.



По всей стране продолжаются народные гуляния. Итак, в Логойске в полдень пройдет театрализованный спектакль "Здравствуйте, я ваша теща!". Всех участников праздника ждет главное действо Масленицы - сжигание чучела зимы. С древних времен этот обряд символизирует проводы холода и встречу весны. Будет на что посмотреть и в Силичах. Театрализованные представления, забавы для детей и взрослых. Пройдет конкурс на лучшую куклу Масленицы.







В Дудутках Масленицу празднуют по-шляхецки. Посетители комплекса окунутся в атмосферу старинных традиций. Кроме того, каждый из гостей сможет поучаствовать в добыче живого огня, после чего состоится всеми известный обряд сжигания чучела зимы с хороводами вокруг костра.



