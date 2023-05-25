Православные христиане отмечают Вознесение Господне

У православных сегодня один из великих двунадесятых праздников - Вознесение Иисуса Христа. Торжество отмечается ежегодно на сороковой день после Пасхи и символизирует надежду христиан на второе пришествие Христа. В народном календаре Вознесение означает окончательные проводы весны и начало лета.