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Православные христиане отмечают Вознесение Господне

У православных сегодня один из великих двунадесятых праздников - Вознесение Иисуса Христа. Торжество отмечается ежегодно на сороковой день после Пасхи и символизирует надежду христиан на второе пришествие Христа. В народном календаре Вознесение означает окончательные проводы весны и начало лета.

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