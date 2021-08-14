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Православные отмечают Медовый Спас
Сегодня в православной церкви почитают Животворящий Крест Господень, образ Спасителя и икону Владимирской Божией Матери. А в народе дата более известна как Медовый Спас.
В праздник пасечники и пчеловоды приносят в храмы мед нового урожая, чтобы после богослужения освятить продукт и угостить им всех желающих. По традиции в этот день всем стоит попробовать свежего меда. Возможность отведать особо целительное лакомство - монастырское - в праздник приглашают братья мужского монастыря в местечке Малые Ляды Смолевичского района.
Секреты монастырского меда
Местной пасеке здесь несколько веков. Шестьдесят пять ульев разместились в яблоневом саду. Специально под сбор пчелами нектара братья засеяли гречихой поле в 10 гектаров. При пасеке работает специализированный цех, в котором монахи гонят мед, а также готовят другие пчелопродукты - например, пергу. Плодами пчеловодства в монастыре являются свечи - не парафиновые, натуральные, сделанные из живого пчелиного воска.
Медовый Спас (он же Маковей) открывает черед августовских православных праздников - за ним следуют Яблочный Спас и Хлебный. Сегодня начинается Успенский пост. Он длится всего две недели, но по строгости приравнивается к Великому посту.
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