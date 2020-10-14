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Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы

Праздник Покрова был утвержден церковью в XII веке. В этот день на богослужения священники облачаются в голубые ризы. На Покров незамужние девушки просят о муже. А старики утверждают: наступает настоящая зима.

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