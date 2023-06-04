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Православные отмечают Святую Троицу

У православных сегодня, 4 июня, Святая Троица. Праздник, отмечаемый на 50-й день после Пасхи, приурочен к евангельскому событию - сошествию Духа Святого на апостолов.

Троицын день входит в 12 главных христианских праздников. Его также считают днем образования Вселенской церкви, что для верующих имеет большое значение. На Троицу принято украшать храмы и дома зеленью и цветами.

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