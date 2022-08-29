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Православные отмечают третий по счету Спас - Ореховый (или, как его еще называют, Хлебный)
Сегодня православные отмечают третий Спас - Ореховый (или Хлебный). Его еще называют Спасом на полотне. В этот день вспоминают перенесение Нерукотворного Образа Господняиз Эдессы в Константинополь.
Праздник имеет постоянную дату - 29 августа. Сегодня во всех храмах проходят торжественные литургии, по окончании богослужений освящается новый урожай зерна и свежеиспеченные караваи. К этому времени поспевает и урожай орехов.
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