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Православные отмечают третий по счету Спас - Ореховый (или, как его еще называют, Хлебный)

Сегодня православные отмечают третий Спас - Ореховый (или Хлебный). Его еще называют Спасом на полотне. В этот день вспоминают перенесение Нерукотворного Образа Господняиз Эдессы в Константинополь.

Праздник имеет постоянную дату - 29 августа. Сегодня во всех храмах проходят торжественные литургии, по окончании богослужений освящается новый урожай зерна и свежеиспеченные караваи. К этому времени поспевает и урожай орехов.

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