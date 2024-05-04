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Православные празднуют 4 мая Великую субботу

У православных 4 мая Великая суббота. День накануне Пасхи скорбный и сдержанный.

В храмах вспоминают погребение Иисуса и пребывание его во гробе. Верующие приходят в церковь помолиться и поклониться плащанице. Традиционным и обязательным ритуалом предшествия Воскресения Христова является освящение пасхальных корзинок с главными и символическими яствами - крашеными яйцами и куличами. Люди также готовят творожные пасхи, освящают соль и мясные изделия. Освящение праздничной трапезы будет проходить в течение всего дня.

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