Православные празднуют Сретение Господне

В православном календаре сегодня Сретение Господне. Один из великих праздников символично знаменует встречу Ветхого и Нового Заветов, народа Божия со своим Спасителем. В этот день в храмах совершают праздничные литургии и освящают свечи. У славян Сретение - это время, когда зима встречается с весной - какова погода сегодня, такой и весна будет.