Православные сегодня отмечают Троицу

Православные сегодня отмечают один из двенадцати главных церковных праздников - Троицу. По преданию, на 50-й день после Пасхи на учеников Христа сошел Святой Дух и они получили возможность проповедовать на разных языках. На Троицу в храмах совершается одна из самых красивых служб в году. Церкви украшают цветами и ветками деревьев. Священники облачаются в зеленые одеяния. Этот цвет символизирует обновление.