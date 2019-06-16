ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Православные сегодня отмечают Троицу

Православные сегодня отмечают один из двенадцати главных церковных праздников - Троицу. По преданию, на 50-й день после Пасхи на учеников Христа сошел Святой Дух и они получили возможность проповедовать на разных языках. На Троицу в храмах совершается одна из самых красивых служб в году. Церкви украшают цветами и ветками деревьев. Священники облачаются в зеленые одеяния. Этот цвет символизирует обновление.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все