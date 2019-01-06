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Православные, спортивные и культурные события в "Главном эфире"

Рождественские традиции в Беларуси - православные, спортивные и культурные. Об этом и не только смотрите сегодня вечером в "Главном эфире".

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