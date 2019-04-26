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Православные в предвкушении самого главного праздника - Пасхи

Православные в предвкушении самого главного праздника, которому предшествует строгий пост. И уже сегодня - в Великую пятницу - хозяйки начинают выпекать куличи. Пасхальные пироги выпускают и на столичных хлебозаводах. Например, на пятом хлебозаводе выпекут до 40 тонн праздничной ароматной сдобы. Масштабная подготовка в эти дни и в Свято-Елисаветинском женском монастыре.

Особое убранство готовят и для храмов. Интерьер, иконостас и арку над плащаницей украшают живыми розами, хризантемами, лилиями - сначала в белых цветах. А на Пасху все станет красным.

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