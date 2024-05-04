ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Православные верующие идут в храм для освящения пасхальных яств

4 мая у православных Великая суббота. В молитвах верующие вспоминают жизнь, страдания и смерть Иисуса, который принес себя в жертву за грехи человечества и воскрес.

Люди приносят в храмы для освящения пасхальные яства - куличи, крашеные яйца, творожные пасхи. Такое наполнение корзин символично. Так, кулич - прототип хлеба, который Иисус Христос разделил со своими учениками после воскресения. Подробнее рассказала Катерина Павлова.

Сегодня белорусская столица буквально окутана ароматом предстоящего христианского праздника. Сотни верующих идут в храм, чтобы благословить пасхальные кушанья. У храма Иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" благословение батюшка начал в 12 часов дня, продолжится это действо до 21:00.

В этот день мы вспоминаем, что Иисус Христос воскрес. И, как сказано в Писании, если мы верим, что Господь умер и воскрес, то и мы имеем надежду на вечную жизнь и на воскресение.
Иерей Антоний Бондарев, клирик храма Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость"

Традиционно освященные пасхальные угощения - это первая праздничная пища, которую принято ставить на стол по окончании строгого 40-дневного поста. Яйцо как символ возрождения. А кулич напоминает нам о хлебе, который Иисус разделил с учениками после своего воскресения.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все