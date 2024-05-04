Православные верующие идут в храм для освящения пасхальных яств

В этот день мы вспоминаем, что Иисус Христос воскрес. И, как сказано в Писании, если мы верим, что Господь умер и воскрес, то и мы имеем надежду на вечную жизнь и на воскресение.

Иерей Антоний Бондарев, клирик храма Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость"