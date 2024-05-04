3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Православные верующие идут в храм для освящения пасхальных яств
4 мая у православных Великая суббота. В молитвах верующие вспоминают жизнь, страдания и смерть Иисуса, который принес себя в жертву за грехи человечества и воскрес.
Люди приносят в храмы для освящения пасхальные яства - куличи, крашеные яйца, творожные пасхи. Такое наполнение корзин символично. Так, кулич - прототип хлеба, который Иисус Христос разделил со своими учениками после воскресения. Подробнее рассказала Катерина Павлова.
Сегодня белорусская столица буквально окутана ароматом предстоящего христианского праздника. Сотни верующих идут в храм, чтобы благословить пасхальные кушанья. У храма Иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" благословение батюшка начал в 12 часов дня, продолжится это действо до 21:00.
В этот день мы вспоминаем, что Иисус Христос воскрес. И, как сказано в Писании, если мы верим, что Господь умер и воскрес, то и мы имеем надежду на вечную жизнь и на воскресение.
Традиционно освященные пасхальные угощения - это первая праздничная пища, которую принято ставить на стол по окончании строгого 40-дневного поста. Яйцо как символ возрождения. А кулич напоминает нам о хлебе, который Иисус разделил с учениками после своего воскресения.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все