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Православные верующие мира готовятся встретить Рождество Христово

Торжество милосердия, любви и надежд… Православные верующие мира в предвкушении Рождества Христова!

Это второй по значимости праздник из числа господских двунадесятых - важнейших после Пасхи, посвященных событиям земной жизни Иисуса и Богородицы. Пришествие в мир спасителя, от даты рождения которого отсчитывается новая эра...

В Беларуси православные являются самой многочисленной конфессией - примерно одна вторая населения страны.
Канун Рождества именуется Сочельником. Название произошло от слова "сочиво" - монастырского блюда (из сваренных зерен пшеницы с медом, сухофруктами и орехами). До появления "первой звезды" - строгий пост. А уже вечером принято собираться всей семьей за праздничным столом.

Рождество с Белтелерадиокомпанией

Всенощною бдение проходит в большинстве приходов страны. Сегодня к этому сакральному моменту присоединятся тысячи верующих, чтобы разделить радость Рождества Господня. По традиции главная служба пройдет в минском Свято-Духовом кафедральном соборе. Все желающие смогут присоединиться к торжеству вместе с Белтелерадиокомпанией.

Сегодня, 6 января, после "Панорамы" на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" - запись всенощного бдения. А ровно в полночь начнется прямая трансляция Божественной литургии. Возглавит праздничные богослужения Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Трансляция будет сопровождаться переводом на жестовый язык. Рождественским утром в нашем эфире владыка Вениамин поздравит верующих с праздником.

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