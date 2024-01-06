Православные верующие мира готовятся встретить Рождество Христово

Это второй по значимости праздник из числа господских двунадесятых - важнейших после Пасхи, посвященных событиям земной жизни Иисуса и Богородицы. Пришествие в мир спасителя, от даты рождения которого отсчитывается новая эра...



В Беларуси православные являются самой многочисленной конфессией - примерно одна вторая населения страны.

Канун Рождества именуется Сочельником. Название произошло от слова "сочиво" - монастырского блюда (из сваренных зерен пшеницы с медом, сухофруктами и орехами). До появления "первой звезды" - строгий пост. А уже вечером принято собираться всей семьей за праздничным столом.