Православные верующие накануне отметили Крещение Господне

Праздник завершает период Рождественских святок, которые длились 12 дней. До глубокого вечера верующие освящали воду в храмах, очищали душу и тело в крещенских купелях. Считается, что в эти дни вода обладает целительной силой и защитными свойствами, а каноны празднования не менялись веками. По всем традициям праздника вечер провел и глава государства.





Крещенские традиции

Каждый год Крещение празднуют одинаково:

и ледяные купели с желающими окунуться. Воды Иордана две тысячи лет назад своим крещением освятил Христос. С тех пор триумф живой воды и свое личное очищение от грехов и зла жаждет пережить каждый православный. За святой водой традиционно стоят очереди. Людей не пугают и крещенские морозы (в этом году они показали классически низкий минус).

Это не моржевание, которое закаляет тело физически. Это духовная процедура. Символическое единение в своей вере с Богом, который крестился водой. Погружаясь в купель, люди будто заново проходят первичный для любого верующего ритуал крещения-рукоположения в православные.

Крещенский вечер президента

Кстати, накануне впервые показали кадры,

Это видео опубликовал телеграм-канал "Пул Первого". Видно, как Александр Лукашенко с легкостью колет дрова. Авторы сообщения предположили, что президент наверняка заготавливает их, чтобы растопить баню.

Глава государства не раз признавался, что любит за таким занятием проводить досуг. А чуть позже Александр Лукашенко испил воды из освященной криницы и все же отправился в любимую баню. Она находится в лесу. Ну и как же не окунуться в прорубь? Это многолетняя традиция!

Говорят, на Крещение любая вода, даже та, что течет из-под крана, имеет особые свойства. Налитая в сосуд, она может сохранять свою силу весь год. Но, чтобы свершилось чудо, в центре крещенского богослужения два символа - вода, освященная крестом. Водоосвящение венчает праздничную литургию, которая на Крещение продолжается несколько часов.