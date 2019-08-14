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Православные верующие отмечают Медовый Спас

Сегодня православные отмечают Первый Спас - в народе его еще называют Медовым или Маковеем. В храмах проходят торжественные службы. В этот день принято освящать пчелиные соты - в благодарность за новый урожай. Именно на Медовый Спас начинался, как правило, посев озимых хлебов.

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