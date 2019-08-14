Православные верующие отмечают Медовый Спас

Сегодня православные отмечают Первый Спас - в народе его еще называют Медовым или Маковеем. В храмах проходят торжественные службы. В этот день принято освящать пчелиные соты - в благодарность за новый урожай. Именно на Медовый Спас начинался, как правило, посев озимых хлебов.



