Православные верующие отмечают медовый Спас

Это первый из трех летних праздников, посвященных Спасителю. Сегодня по традиции пасечники угощают медом нового урожая, в храмах проходят торжественные богослужения, открываются ярмарки. Пчеловоды Полоцкого района пригласили любителей сладкого угощения на медовый фестиваль. В райцентре он проходит много лет и стал доброй традицией.

Медом нового урожая угостилась и Марина Романовская. Пасека Ботанического сада. Среди пчелиных семей есть и новоселы. Эти четыре улья с крыши Красного костела на время реконструкции святыни переехали на цветочную поляну. Пчелы щедро делятся собранным урожаем. Полосатыхтруженицна свой приусадебный участок Виктор Мацейко поселил одиннадцать лет назад. И с тех пор воска, прополиса и, конечно, меда в доме пчеловода в достатке. В ульях - тридцать семей.



В медовом деле, говорят пчеловоды, много нюансов

Чтобы получить сладкий урожай, важно выбрать правильное место для ульев. Оптимальный вариант для размещения пасеки - фруктовый сад. Места здесь не только живописные, но и вкусные для пчел: рядом поля с медоносными растениями, на участке растут яблони и липы. Этот год, рассказывает пчеловод, дал неплохой урожай сладкого янтаря. Мед с пасеки Виктора Мацейко по вкусу ценителям натурального продукта. Регина и Владимир Корниловы недавно отпраздновали золотую свадьбу, и столько же - пятьдесят лет - на семейном столе золотистое угощение. Мед - увлечение всей жизни и секрет молодости. От сахара давно отказались.





