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Православные верующие отмечают медовый Спас
Это первый из трех летних праздников, посвященных Спасителю. Сегодня по традиции пасечники угощают медом нового урожая, в храмах проходят торжественные богослужения, открываются ярмарки. Пчеловоды Полоцкого района пригласили любителей сладкого угощения на медовый фестиваль. В райцентре он проходит много лет и стал доброй традицией.
Медом нового урожая угостилась и Марина Романовская. Пасека Ботанического сада. Среди пчелиных семей есть и новоселы. Эти четыре улья с крыши Красного костела на время реконструкции святыни переехали на цветочную поляну. Пчелы щедро делятся собранным урожаем. Полосатыхтруженицна свой приусадебный участок Виктор Мацейко поселил одиннадцать лет назад. И с тех пор воска, прополиса и, конечно, меда в доме пчеловода в достатке. В ульях - тридцать семей.
В медовом деле, говорят пчеловоды, много нюансов
Чтобы получить сладкий урожай, важно выбрать правильное место для ульев. Оптимальный вариант для размещения пасеки - фруктовый сад. Места здесь не только живописные, но и вкусные для пчел: рядом поля с медоносными растениями, на участке растут яблони и липы. Этот год, рассказывает пчеловод, дал неплохой урожай сладкого янтаря. Мед с пасеки Виктора Мацейко по вкусу ценителям натурального продукта. Регина и Владимир Корниловы недавно отпраздновали золотую свадьбу, и столько же - пятьдесят лет - на семейном столе золотистое угощение. Мед - увлечение всей жизни и секрет молодости. От сахара давно отказались.
Таким богатым урожаем в Полоцком районе могут похвастаться многие пчеловоды. Регион - один из крупнейших центров медового промысла страны. Сегодня пасечники поделились секретами пчеловодства с участниками медового фестиваля. На подворьях - медовые торты, изобилие выпечки, чай с медом, все блюда приготовлены по старинным рецептам. На фестивале подвели итоги сразу нескольких сладких конкурсов. Определили в Полоцке и лучшего пасечника. Пчелы победителя особенно потрудились в этом медовом сезоне.
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