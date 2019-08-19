Православные верующие отмечают Преображение Господне, или Яблочный Спас

Православные верующие отмечают сегодня один из 12 наиболее значимых церковных праздников - Преображение Господне, или Яблочный Спас. Праздник напоминает верующим о необходимости духовного очищения. Во всех храмах сегодня проходят богослужения. С самого утра в Свято-Симеоновский собор в Бресте прихожане несут дары природы: фрукты и ягоды. После освящения их принято раздавать нуждающимся. Освящать фрукты будут до самого вечера. Праздник Преображения выпадает на Успенский пост. Но в честь его в меню разрешается добавить рыбу.