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Православные верующие отметили Рождество Христово
По-настоящему семейный праздник на неделе отметили православные верующие. Рождество Христово - один из главных праздников в христианском календаре. Торжество, посвященное приходу в мир Спасителя, наполнено глубоким духовным смыслом. Считается, что в этот день человек примиряется с Богом. Главное встречать этот день со светлыми мыслями и открытым сердцем! По традиции празднования начались 6 января - во всех белорусских церквях прошли всенощные богослужения. Утром 7 января праздничные литургии продолжились. По доброй традиции светлое торжество с верующими разделил и наш Президент.
Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу в столичном храме иконы Божией Матери - это один из приходов женского православного Свято-Елисаветинского монастыря. В обитель на окраине Минска едут паломники из всех уголков Беларуси. Это место - символ веры, любви и поддержки уже много лет. Место духовного единения 7 января стало еще и местом разговора по душам. Причем не обошли стороной и мирские проблемы: от вопросов экономики до справедливости в нынешнем хрупком мире.
Рождество - один из самых важных христианских праздников. Приход на землю Сына Божиего - время великого обновления мира и всеобщей радости. Главу государства здесь встречали по-особенному тепло и душевно: разделить праздник собрались сотни человек. Президент пожелал всем здоровья и попросил людей: берегите себя и своих детей. А в Свято-Елисаветинский монастырь Александр Лукашенко обещал вернуться в ближайшее время. Президент не без доли самокритики признался, что в этом приходе впервые, но с первых минут это место оставило неизгладимые впечатления. И заверил: государство готово поддержать ту благотворительную работу, которую здесь проводят.
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