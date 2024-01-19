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Православные верующие празднуют Крещение Господне
У православных сегодня - Крещение Господне. Один из самых любимых в народе праздников и одна из двенадцати самых важных дат церковного календаря. Во всех православных храмах с утра проходят торжественные литургии. Богослужения, в которых вспоминаются евангельские события, завершаются освящением воды. Считается, что она сегодня наполнена особой силой.
Люди приходят к храмам с твердой верой - крещенская вода исцеляет и помогает во всех проблемах. Священнослужители освящают и открытые водоемы - в них по традиции окунаются, веря в очищение от грехов. Церковь не призывает к омовению в купели, но и не отрицает этого явления. Ведь около 2 тысяч лет назад в тридцатилетнем возрасте в реке Иордан был крещен сам Сын Божий.
Праздник Крещения называется еще Богоявлением. Мы видим, что Бог открыл себя через Сына своего (Бог-Отец), также было откровение Духа Святого - он сошел на нашего Господа во время Крещения в виде голубя. Причем Бога никто не видел, только голос, который был обращен к людям вокруг: "Это Сын мой возлюбленный". Поэтому праздник Богоявления - это особый праздник. Мы видим, Святая Троица является не только причиной сотворения мира, но и участвует в спасении мира и всего человечества.
В Минске и окрестностях оборудовано 8 мест для крещенских купаний
Православные белорусы на Крещение по традиции окунаются в проруби. В Минске и окрестностях для купаний оборудовали 8 купелей: на Комсомольском озере, на водохранилищах Цна, Криница, Вяча, Дрозды, Птичь, у стадиона Динамо и на Минском море.
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