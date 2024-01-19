Православные верующие празднуют Крещение Господне

Праздник Крещения называется еще Богоявлением. Мы видим, что Бог открыл себя через Сына своего (Бог-Отец), также было откровение Духа Святого - он сошел на нашего Господа во время Крещения в виде голубя. Причем Бога никто не видел, только голос, который был обращен к людям вокруг: "Это Сын мой возлюбленный". Поэтому праздник Богоявления - это особый праздник. Мы видим, Святая Троица является не только причиной сотворения мира, но и участвует в спасении мира и всего человечества.

Протоиерей Виктор Мельников, клирик прихода храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" г. Минска