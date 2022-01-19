3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Православные верующие в Беларуси празднуют Крещение Господне
Сегодня православные верующие празднуют Крещение - один из 12-ти главных церковных праздников. Его связывают с крещением Христа в реке Иордан. Сегодня в храмах проходят праздничные богослужения и освящение воды. Считается, что она имеет чудодейственные свойства и способна исцелять от болезней.
Еще одна важная традиция - окунание в священные купели. Первые купания начались уже накануне вечером. В Минске оборудовано 7 прорубей. Три из них - возле спасательных станций на Цнянском и водохранилище Дрозды, а также на Комсомольском озере. Крещенские купания продолжатся и сегодня - до полуночи.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все