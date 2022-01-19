Православные верующие в Беларуси празднуют Крещение Господне

Сегодня православные верующие празднуют Крещение - один из 12-ти главных церковных праздников. Его связывают с крещением Христа в реке Иордан. Сегодня в храмах проходят праздничные богослужения и освящение воды. Считается, что она имеет чудодейственные свойства и способна исцелять от болезней.

Еще одна важная традиция - окунание в священные купели. Первые купания начались уже накануне вечером. В Минске оборудовано 7 прорубей. Три из них - возле спасательных станций на Цнянском и водохранилище Дрозды, а также на Комсомольском озере. Крещенские купания продолжатся и сегодня - до полуночи.