Православные верующие празднуют Покров Пресвятой Богородицы

Православные верующие 14 октября празднуют Покров Пресвятой Богородицы. Об истории и традициях праздника пишет БЕЛТА.

Этот праздник установлен в память явления Богородицы в X веке во Влахернском храме в Константинополе.

В то время Константинополю угрожали сарацины, неприятель был силен, и грекам грозила большая опасность. Единственным прибежищем жителей осажденного города стал храм, где хранились риза Пресвятой Богородицы, головной покров и пояс.

В Константинополе жил блаженный Андрей, который был юродивым. Во время службы во Влахернском храме Андрей со своим учеником Епифанием стали свидетелями чуда - они увидели Пресвятую Деву, шествовавшую по воздуху в окружении ангелов и святых. Святой пророк Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колени, Богоматерь долго молилась, а затем, подойдя к престолу храма, сняла со своей головы покрывало (покров) и распростерла его над молившимися в храме людьми, знаменуя тем самым подаваемую ею всему христианскому миру защиту от видимых и невидимых врагов.

Дивное явление Богородицы, покрывающей христиан, ободрило и утешило греков. Собрав последние силы, они пошли на врага, и сарацины были побеждены. Чудо явления Пресвятой Богородицы с тех пор стало пониматься как знак покровительства Богородицы всем молящим и прибегающим к ее заступничеству.