Православные верующие празднуют Рождество Христово

Второй по значимости праздник из числа господских двунадесятых (важнейших после Пасхи). 7 января Рождество отмечают Русская, Грузинская, Иерусалимская, Сербская православные церкви, афонские монастыри, а такжевосточнокатолическая церковь и старообрядцы.

В Беларуси православные являются самой многочисленной конфессией, примерно 1/2 населения страны. В эти дни во всех храмах проходят праздничные богослужения. Сотни верующих собрались на Божественной литургии, которую в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска возглавил Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.



Праздничные литургии продолжаются во всех храмах Беларуси. С сегодняшнего дня, согласно православным канонам, начинаются Святки, (святые дни, когда все стараются отложить серьезные дела и заботы). Радостных дней 12. В это время верующие должны возносить молитвы, славя родившегося Христа.