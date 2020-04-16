3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Православные верующие сегодня встречают Великий четверг
Еще этот день называется Чистым - для очищения духовного и физического. Разрешается наводить порядок дома и готовить пасхальную еду. К церковным службам можно присоединиться через наши телеканалы.
Литургия начнется ровно в полдень. Завтра состоятся богослужения в честь Великой пятницы.17 апреля продолжится трансляция подготовительных божественных литургий.Натретьей кнопке - вечерня с выносом Плащаницы и чин ее погребения.
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня увидим в прямом эфире на "НТВ-Беларусь"
Трансляция из Иерусалима начнется в 13:15 в субботу. Наши коллеги - телеканал СТВ - проведут прямую трансляцию пасхального богослужения из Свято-Успенского монастыря в Жировичах. Начало в 23:30. А главное богослужение на Светлое Христово Воскресение по традиции на
и
состоится ближе к полуночи.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера