Православные верующие сегодня встречают Великий четверг

Еще этот день называется Чистым - для очищения духовного и физического. Разрешается наводить порядок дома и готовить пасхальную еду. К церковным службам можно присоединиться через наши телеканалы.



Литургия начнется ровно в полдень. Завтра состоятся богослужения в честь Великой пятницы.17 апреля продолжится трансляция подготовительных божественных литургий.Натретьей кнопке - вечерня с выносом Плащаницы и чин ее погребения.





