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Православные верующие сегодня встречают Великий четверг

Еще этот день называется Чистым - для очищения духовного и физического. Разрешается наводить порядок дома и готовить пасхальную еду. К церковным службам можно присоединиться через наши телеканалы.

Литургия начнется ровно в полдень. Завтра состоятся богослужения в честь Великой пятницы.17 апреля продолжится трансляция подготовительных божественных литургий.Натретьей кнопке - вечерня с выносом Плащаницы и чин ее погребения.


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Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня увидим в прямом эфире на "НТВ-Беларусь"

Трансляция из Иерусалима начнется в 13:15 в субботу. Наши коллеги - телеканал СТВ - проведут прямую трансляцию пасхального богослужения из Свято-Успенского монастыря в Жировичах. Начало в 23:30. А главное богослужение на Светлое Христово Воскресение по традиции на

"Беларусь 1"

и

"Беларусь 24"

состоится ближе к полуночи.

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