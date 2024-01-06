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Верующие в ожидании Рождества Христова. Расскажем, какая атмосфера перед Божественной литургией в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска
Православные верующие в ожидании одного из главных христианских праздников - Рождества Христова! Он установлен в честь эпохального события - воплощения в человеческом облике младенца-спасителя, и именно с этого момента началась новая эра летоисчисления, разделившись на два периода: до и после Рождества Христова. В Беларуси православные являются самой многочисленной конфессией - примерно одна вторая населения страны.
Самый семейный, радостный, уютный праздник - в первую очередь духовный, нежели светский, один из самых важных в христианском календаре. Пришествие в мир богомладенца принято встречать в храме.
Подробности из Свято-Духова кафедрального собора Минска у Ольги Медведь.
Православные верующие всего мира в ожидании Рождества Христова
На календаре канун Рождества, а вот морозы поистине крещенские. Несмотря на самый крепкий минус этой недели, верующие стремятся провести вечер, ночь в храме, в единой молитве, восхваляющей Рождение Христа. Конечно, перед этим задерживаются и у вертепа - своего рода инсценировки событий, которые произошли две тысячи двадцать четыре года тому назад. Своеобразная пещера с яслями Иисуса, украшенная живой хвоей и у стен Свято-Духова кафедрального собора.
Канун Рождества именуется Сочельником. Название произошло от слова "сочиво" - постного монастырского блюда (из зерен пшеницы или риса с медом, сухофруктами и орехами). Предваряет великую радость Рождества Христова 40-дневный пост. И именно сочиво разрешается есть сегодня - в последний и самый строгий день поста, который завершается с восхождением первой звезды. Традиция не случайная, она связана с легендой о появлении Иисуса на свет - небесное светило взошло над Вифлеемом в момент его рождения.
В Свято-Духовом кафедральном соборе Минска уже прошло всенощное бдение. Конечно, торжественно все - хвойное убранство храма, бело-золотое облачение священников. Запись этой службы телезрители увидят сразу после "Панорамы". В эти предпраздничные минуты храм, конечно, переполнен даже сейчас, хотя до главной Божественной литургии почти три часа.
Божественная литургия начнется в полночь и возглавит богослужение Митрополит Минский и Заславский Вениамин - Патриарший Экзарх всея Беларуси. Отметим, сопровождать прямую трансляцию на телеканале "Беларусь 1" будет перевод на жестовый язык.
"Христос родился, Бог воплотился!" - скоро зазвучит во всех православных храмах! Часто праздник Рождества называют детским, как раз из-за появления на свет богомладенца. В этот период принято окутывать малышей особым теплом и любовью. Так вот в этом году праздник ознаменуется новой традицией - впервые состоится Рождественская митрополичья елка. Молодежное братство в честь Иоанна Богослова организовало праздник для детей из многодетных семей, священнослужителей, медицинских работников. Для них - театральное представление и сладкие подарки.
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