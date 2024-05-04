Верующие в ожидании Воскресения Христова. Расскажем, как Свято-Духов кафедральный собор Минска готовится ко встрече Светлой Пасхи

Великая, или Страстная, суббота сегодня у православных верующих! Так называемый день тишины посвящен воспоминанию библейских событий о пребывании Иисуса Христа во гробе и Его сошествии во ад.

Каждый год в Страстную субботу все православные христиане ожидают чуда схождения Благодатного огня в Иерусалиме. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. И чудо свершилось. Таинство произошло в храме Гроба Господня. По традиции в кувуклии (так называется гробница в скале, где покоился Христос) Благодатный огонь принимает иерусалимский патриарх. Затем от священного пламени зажигают свечи сослужители и верующие. Зажженные от Благодатного огня лампады развозят в разные уголки мира, в том числе в Беларусь. Ожидается, что лампада прибудет в Свято-Духов кафедральный собор Минска в 9 утра к началу Божественной литургии.

Сегодня же прихожане объединились в молитве, ожидая Воскресения Спасителя. Этой ночью во всех храмах пройдут праздничные богослужения.

Как Свято-Духов кафедральный собор Минска готовится ко встрече Светлой Пасхи - подробности у Ольги Медведь.

Православные мира в ожидании Воскресения Христова

Великая суббота, особенно ее вечер - кульминационный момент Пасхального триденствия. Буквально через несколько часов во всех православных храмах на праздничных богослужениях будут вспоминать о ночи, когда произошло чудо - Иисус воскрес из мертвых, освободив человечество от власти греха.

Великая суббота не только день тишины, но и последней подготовки перед празднованием. Подготовки, в первую, очередь духовной. Сегодня верующие пребывали в молитвах, чтобы встретить главный праздник христианского календаря со светлыми и чистыми мыслями. Весь день в храмах была вынесена Плащаница как символ погребения Христа. Чтобы поклониться ей в знак благодарности за жертву Спасителя, люди стояли очередь, продолжают идти и до сих пор.

И конечно, сегодня с утра во всех храмах освещали пищу для праздничной пасхальной трапезы. Именно эти угощения должны стать первой пищей после возвращения со службы. В корзинках верующих - куличи, мясные продукты, соль, творожные изделия, и, конечно, крашенные, преимущественно красные, яйца. Каждый элемент угощений не случаен и символичен. Так, яйцо, например, знак жизни, возрождения, а кулич напоминает нам о хлебе, который Иисус Христос разделил с учениками после своего Воскресения.





Лично для меня этот праздник семейный, с самого детства, мы ходим, празднуем всей большой нашей семьей. И сегодня мы по семейной традиции здесь. Для меня это самый светлый, самый теплый и семейный праздник Православные верующие





Это великий праздник, мы его отмечаем с семьей всегда Православные верующие





Конечно, вспоминается о том, что есть душа у человека и есть что-то большее, чем материальное Православные верующие

Кстати, приобрести праздничные угощения можно прямо у стен собора. В этом году Молодежное братство в честь святого апостола Иоанна Богослова Минской епархии организовало инициативу "Благотворительная лавка", работать она будет и завтра весь день, начиная с 9 утра. В ассортименте здесь не только элементы пасхальной трапезы.