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Православные верующие встречают Великую субботу

Сегодня православные верующие встречают Великую субботу. Это один из самых важных дней Страстной седмицы. Миллионы людей в мире ждут схождения Благодатного огня. Великая суббота посвящена воспоминаниям о последних часах жизни на земле Иисуса Христа. Православные мысленно проделывают тот путь, который преодолел Спаситель до того, как взошел на Голгофу. В Страстную субботу (которая также называется Красильной, Красной или Тихой) положено заниматься милосердными делами. Накануне Светлого Христова Воскресения люди оказывают посильную помощь тем, кто в ней нуждается. В этот день важно найти время, чтобы побывать на церковном богослужении.

Пасхальные службы пройдут во всех православных храмах страны. Трансляция из Свято-Духова кафедрального собора Минска сегодня начнется в 23:45 на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24".

Возглавит литургию митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. А утром Владыка обратится к верующим со Словом на Светлое Христово Воскресение.

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