Сегодня православные верующие встречают Великую субботу. Это один из самых важных дней Страстной седмицы. Миллионы людей в мире ждут схождения Благодатного огня. Великая суббота посвящена воспоминаниям о последних часах жизни на земле Иисуса Христа. Православные мысленно проделывают тот путь, который преодолел Спаситель до того, как взошел на Голгофу. В Страстную субботу (которая также называется Красильной, Красной или Тихой) положено заниматься милосердными делами. Накануне Светлого Христова Воскресения люди оказывают посильную помощь тем, кто в ней нуждается. В этот день важно найти время, чтобы побывать на церковном богослужении.