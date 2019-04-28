Православные верующие встретили Пасху

Миллионы православных во всем мире встретили главный христианский праздник - Пасху. Воскресение Христово отмечают и православные белорусы. Накануне вечером во всех храмах страны прошли праздничные богослужения. Пасхальную литургию во Свято-Духовом кафедральном соборе Минска отслужил Митрополит Минский и Заславский Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел. Сегодня в течение дня более тысячи храмов по всей стране ведут праздничные богослужения. Православные продолжат освящать главные пасхальные символы - куличи, пасхи и крашеные яйца. Этот святой день принято проводить в семейном кругу.