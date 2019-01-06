Православные всего мира готовятся встретить Рождество. Прямое включение из Свято-Духова кафедрального собора

Православные всего мира готовятся встретить Рождество Христово. В домах и храмах верующих идут последние приготовления. Священнослужители - накануне большой всенощной. Это второй по значимости праздник из числа двунадесятых – важнейших после Пасхи в православии, посвященных событиям земной жизни Иисуса и Богородицы.

В эти минуты у Свято-Духова кафедрального собора находится наша съемочная группа. Как проходит подготовка к встрече Рождества? (прямое включение).

Сегодня тысячи верующих направляются в храмы, свои приходы, чтобы разделить радость Рождества Христова, исповедоваться и встретить его, что называется, с чистой душой. Свято-Духов кафедральный собор - традиционное место, где собирается большинство православных белорусов и не только. Храм расположен в историческом центре Минска, заглядывают сюда и туристы.

Напомним, православные являются самой многочисленной конфессией в Беларуси - примерно одна вторая населения страны. В Сочельник верующие по всей Беларуси собираются на службах, чтобы вместе с молитвой встретить этот волнительный момент. Канун Рождества именуется Сочельником. Название произошло от слова «сочиво» - это монастырское блюдо из пшеницы или риса с медом и фруктами. Предваряет великую радость Рождества Христова 40-дневный пост. И именно сочиво разрешается есть сегодня - в последний и самый строгий день поста, который завершится с первой звездой. Данная традиция связана с легендой о появлении Иисуса Христа на свет. Православные верят, что небесное светило взошло над Вифлеемом в момент рождения Богомладенца.

В ночь с 6 на 7 января в православных храмах совершаются рождественские богослужения. Священники облачаются в бело-золотые одеяния, храмы украшают еловыми веточками. Всенощное бдение проходит в большинстве приходов страны. Литургию в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе возглавит Митрополит Минский и Заславский Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел.