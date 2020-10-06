Православный фестиваль "Покровская Радость" объединил участников из 30 приходов

"Покровская Радость" в Минске. Православный фестиваль, по традиции организованный Свято-Елисаветинским монастырем, объединил участников из 30 приходов. Духовный форум будет длиться до 14 октября. Он всегда предшествует празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

Основная выставочная площадка в этом году - Дворец культуры тракторного завода.

Здесь проходят мастер-классы, интерактивные проекты для детей. О предложениях форума Наталья Бордиловская.

Из-за эпидемиологической ситуации в апреле не прошла "Пасхальная Радость". Потому "Покровскую Радость" организаторы представляют с особой честью. Несмотря на разные вызовы современности, удалось собрать в белорусской столице участников с более 30 приходов и монастырей. Поражает география: Россия, Украина, Молдова, Греция, Сербия и Босния, Палестина - православные общины не первый год привыкли встречаться в Минске. Теперь произошло!







С 4 по 14 октября во Дворце культуры тракторного завода предложат специальную фестивальную программу. Мастер-классы разных художественных направлений. Батлейка и духовные диалоги с представителями монашества и священства. Книжные презентации и игры-интерактив. Ярмарка церковных предметов.

Прогнозируют, что посетителей должно собраться не менее 10-20 тысяч, как в прошлом году. В основном ждут семьи. Формат форума рассчитан на пары, детей, стариков, которые дают образец отношениям, и на молодежь, которая только собирается венчаться.

Нынешний Покровский фестиваль посвящен Дню матери, то есть, акцент на семейные ценности, на сохранение целостности семьи. И в поддержку этой идеи - тематическая выставка, которая развернулась в рамках форума. В экспозиции представлены старые фото царской семьи: императора Николая II, его жены, детей. Выставку подготовили обитательницы Свято-Елисаветинского монастыря.

Эти карточки - только часть большой фотоколлекции монастыря. "Святая Русь в лицах" - в фестивальную подборку вошли снимки не только знаменитых исторических личностей, правителей, но и представителей разных сословий рубежа XIX и XX столетий. Здесь портреты духовенства и военных, ученых и студентов, крестьян и горожан. Просветительскую фотоэкспозицию продолжает и галерея ликов самой Елизаветы Федоровны - святой Елисаветы, духовной покровительницы женского монастыря.