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Православный фестиваль "Покровская Радость" проходит в Минске
Православный духовный форум традиционно организует Свято-Елисаветинский монастырь. Посвящен фестиваль празднику Покрова Пресвятой Богородицы и Дню Матери и объединил участников из 30 приходов и монастырей. В этом году выставочная площадка - Дворец культуры тракторного завода. В рамках форума организованы ярмарка, мастер-классы и батлейка, интерактивные проекты для детей и духовные диалоги со священнослужителями и монахами.
В рамках форума "Покровская Радость" открылась уникальная выставка под названием "Святая Русь" - галерея из сотни ретрофотографий знакомит с ликами святых, знаменитых подвижников православия и простых людей, которые жили в начале 20 столетия и творили историю веры и страны.
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