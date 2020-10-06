Православный фестиваль "Покровская Радость" проходит в Минске

Православный духовный форум традиционно организует Свято-Елисаветинский монастырь. Посвящен фестиваль празднику Покрова Пресвятой Богородицы и Дню Матери и объединил участников из 30 приходов и монастырей. В этом году выставочная площадка - Дворец культуры тракторного завода. В рамках форума организованы ярмарка, мастер-классы и батлейка, интерактивные проекты для детей и духовные диалоги со священнослужителями и монахами.