Православный фестиваль "Покровская радость" проходит в Минске

Делаем акцент на доверии друг к другу, на важных вопросах. Здесь добрая атмосфера, доверительная, чтобы человек мог искренне открыть свою душу, получить что-то важное в духовном и сердечном плане.

Матушка Ирина, монахиня Свято-Елисаветинского монастыря