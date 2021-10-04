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Православный фестиваль "Покровская радость" проходит в Минске

Православный фестиваль "Покровская радость" стартовал в белорусской столице. Площадкой форума стал Дворец культуры Минского тракторного завода. На входе развернулась ярмарка-продажа, где можно приобрести церковные предметы, произведения ремесленников, книги и продуктовые товары собственного производства приходов и монастырей. Территория фестиваля - это и выставочный салон, и театральная гостиная, детские комнаты, в которых юных посетителей приглашают на мастер-классы, занятия музыкой, спектакли вертепа. Сегодня в рамках фестиваля пройдет встреча с художниками иконописной мастерской Свято-Елисаветинского монастыря.

Делаем акцент на доверии друг к другу, на важных вопросах. Здесь добрая атмосфера, доверительная, чтобы человек мог искренне открыть свою душу, получить что-то важное в духовном и сердечном плане.
Матушка Ирина, монахиня Свято-Елисаветинского монастыря

5 октября в программе "Встреча с батюшкой" - диалог с духовником Свято-Елисаветинского монастыря протоиереем Андреем Лемешонком.

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