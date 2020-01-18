Православный мир готовится отметить Крещение Господне

Именно в этот день, по преданию, Иисус Христос крестился в водах реки Иордан. С тех пор и берет начало эта традиция - наделять целебными свойствами крещенскую воду, такой она становится даже в реках и озерах. "Живая" вода в эти дни обещает человеку особую духовную силу и защиту на весь год. Этот день традиционно связывают и с триумфом духа, который сильнее тела. И хоть в этом году мы остались без крещенских морозов, остальные традиции праздника сохранились. В эти дни многие погружаются в проруби.



Как белорусы проводят крещенский сочельник, увидел Антон Малюта. Торжественные литургии проходят во всех храмах Беларуси с самого утра. Службы в эти дни традиционно длятся дольше обычного. Их важнейшая часть - чин водосвятия - тройное погружение креста с молитвой. После такого таинства вода и считается наделенной особенными свойствами.











Торжественные литургии проходят во всех храмах Беларуси

Минский Свято-Духов кафедральный собор. С самого утра здесь многолюдно, хотя основной наплыв людей ожидают только поздним вечером. Доступ к святой воде пока без очередей, но желающих все равно хватает, не пугает даже холод - не крещенские морозы, конечно, но тем не менее. Прихожане верят, что святая вода помогает при различных недугах и остается пригодной для питья весь следующий год. О пользе святой воды снято немало документальных фильмов, о том, меняется ли ее химическая формула, многие спорят до сих пор. Те же, кто убедился в чудодейственных свойствах, говорит, что главное здесь - верить. Очереди белорусов к храмам на Крещение - давно привычная картина. Забор святой воды - уже традиция, каких на Крещение много. Причем не только напрямую связанных с верой.





Комсомольское озеро 5-й раз стало площадкой для Кубка по зимнему плаванию

Комсомольское озеро. Одна из самых востребованных локаций в крещенские дни. До любителей, которые позже будут окунаться в купель, в воду заходят те, чей девиз: "Закаляйся, как сталь". В пятый раз озеро в центре Минска - площадка для Кубка по зимнему плаванию. Это уже давно официальный вид спорта, но у многих начиналось все именно с крещенских традиций. Как и у Виталия Селистровского. Сегодня приехал из Витебска и победил. Говорит, как бы это банально ни звучало, но здесь главное - преодолеть себя. После соревнований - сразу в палатку за теплым чаем. И никакого спиртного. Такие же рекомендации для всех, кто желает окунуться в крещенскую купель.





Перед обрядом крещения проконсультироваться у врача