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Православный мир отмечает День памяти Евфросинии Полоцкой
Православный мир сегодня отмечает День памяти Евфросинии Полоцкой - небесной заступницы Беларуси. После божественной литургии в Софийском соборе, а именно здесь начинался духовный путь преподобной, верующие под звон колоколов отправились в Спасо-Евфросиниевский монастырь. По пути - молебны у памятника Евфросинии Полоцкой и Николаю Чудотворцу. Особенный этот день для насельниц монастыря. К празднику они украшают обитель ковром из живых цветов.
На территории монастыря паломников встречают крестом Евфросинии. Это точная копия утраченной во время войны реликвии.Евфросинию Полоцкую одинаково почитают и православные, и католики. Она стала первой белорусской женщиной, причисленной к лику святых. Евфросиния Полоцкая занималась большой просветительской деятельностью: строила храмы, переписывала книги. Благодаря ее трудам Спасо-Евфросиниевский монастырь стал центром духовности и просвещения.
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