Православный мир сегодня отмечает День памяти Евфросинии Полоцкой

Первая белорусская женщина - святая, преподобная в земной жизни была не просто монахиней, но и просветительницей. Она строила церкви. Стены заложенного ею монастыря расписывали лучшие мастера, а Спасский храм стал вершиной архитектурной мысли полоцкой земли 12 века. Евфросиния Полоцкая считается небесной заступницей Беларуси, ее одинаково почитают и православные, и католики



От Софийского собора до Спасо-Евфросиниевского монастыря прошел крестный ход, который объединил более пяти тысяч верующих. Праздничное богослужение возглавил Митрополит Минский и Заславский, Экзарх всея Беларуси Павел.

