Православный мир встретил Рождество Христово - один из главных праздников в христианском календаре

Сегодня верующие вспоминают событие, произошедшее в Вифлееме. По преданию, в этот день на свет появился Богомладенец, который стал спасителем человечества. По такому случаю с раннего утра во всех храмах проходят божественные литургии. Церкви встречают прихожан праздничным убранством, торжественную атмосферу создают гирлянды, ели, огни свечей. По традиции установлены и вертепы - символические изображения пещеры, где родился Христос. В Беларуси главная праздничная служба состоялась ночью в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске. Ее совершил Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.



А в 10 часов в Свято-Духовом кафедральном соборе начнется поздняя божественная литургия. В прямом эфире ее покажет телеканал "Беларусь 3".



