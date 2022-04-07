Православный пасхальный фестиваль "Радость" стартовал в Минске

На великий православный праздник Благовещениев Минске стартовал пасхальный форум "Радость". Это традиционный фестиваль, который накануне Воскресения Христовав столице проводит Свято-Елисаветинский монастырь. Духовный проект международный. В этом году он собрал в белорусской столице представителей приходов, храмов и монастырей из разных уголков Беларуси, России, Боснии и Герцеговины, Сирии и Палестины, Украины и Грузии. Гости представят посетителям не только выставку-продажу православной атрибутики, реликвий и сувениров, но и духовный экскурс по своим землям, знакомство с историей православия и главными святынями своих территорий.