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Православный пасхальный фестиваль "Радость" стартовал в Минске

На великий православный праздник Благовещениев Минске стартовал пасхальный форум "Радость". Это традиционный фестиваль, который накануне Воскресения Христовав столице проводит Свято-Елисаветинский монастырь. Духовный проект международный. В этом году он собрал в белорусской столице представителей приходов, храмов и монастырей из разных уголков Беларуси, России, Боснии и Герцеговины, Сирии и Палестины, Украины и Грузии. Гости представят посетителям не только выставку-продажу православной атрибутики, реликвий и сувениров, но и духовный экскурс по своим землям, знакомство с историей православия и главными святынями своих территорий.

Десятки стендов-выставок, православная трапезная, кинозал и концертная площадка, уголки для мастер-классов... Пасхальный фестиваль "Радость" по традиции проходит в столичном Дворце искусств. Форум продлится 10 дней.

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