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Православный рождественский форум "Радость" открылся в Минске

Рождественская "Радость" - в Минске! В столице открылся традиционный православный фестиваль, который помогает белорусам подготовиться к главным зимним праздникам и вдохновиться возвышенным настроением. Форум, который организует Свято-Елисаветинский монастырь, будет длиться две недели. Посетителям Дворца искусства предложат насыщенную программу: традиционная ярмарка-продажа сувениров и новогодних подарков, мастер-классы, спектакли батлейки и концертные программы, духовные беседы. Фестивальная площадка в этом году будет напоминать "Город Радости" с десятками разнообразных локаций.

Фестиваль "Радость" имеет международный статус: гостями и участниками форума станут представители православных приходов храмов и монастырей из десяти стран мира. Рождественский фестиваль открыт для всех, особый его акцент - на семью, организаторы очень рассчитывают, что проект заинтересует родителей и детей.

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