Православный рождественский форум "Радость" открылся в Минске

Рождественская "Радость" - в Минске! В столице открылся традиционный православный фестиваль, который помогает белорусам подготовиться к главным зимним праздникам и вдохновиться возвышенным настроением. Форум, который организует Свято-Елисаветинский монастырь, будет длиться две недели. Посетителям Дворца искусства предложат насыщенную программу: традиционная ярмарка-продажа сувениров и новогодних подарков, мастер-классы, спектакли батлейки и концертные программы, духовные беседы. Фестивальная площадка в этом году будет напоминать "Город Радости" с десятками разнообразных локаций.