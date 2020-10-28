Правовая оценка действиям студента

Оскорбил декана и призывал к срыву учебного процесса. Студент стал фигурантом уголовного дела. Накануне учащийся столичного вуза вместе со товарищами зашел в аудиторию, где проходило занятие, и начал призывать к деструктивным действиям. Когда декан факультета сделал замечание и попросил протестующих покинуть зал, в его адрес посыпались оскорбления и угрозы. В итоге 21-летнего инициатора акции задержали милиционеры. С его слов, накануне с ним связался неизвестный в телеграм-канале и предложил сагитировать учащихся к радикальным мерам. После согласия молодому человеку выслали текст выступления и попросили удалить переписку.