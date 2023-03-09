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Правовой механизм привлечения к ответственности нацистских преступников разработают в Беларуси
В Генеральной прокуратуре продолжается расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. К этому моменту создана рабочая группа по подготовке законопроекта в отношении обвиняемых, причастных к военным преступлениям. Цель документа - определить порядок производства по уголовным делам в отношении умерших лиц, причастных к преступлениям против мира и безопасности человечества.
Группа призвана разработать правовой механизм привлечения к уголовной ответственности тех нацистских преступников и их пособников, которые по ряду причин, в том числе связанных с политикой отдельных государств, не предстали перед судом.
Как отметили в Генпрокуратуре, после внесения соответствующих изменений в законодательство станут возможны уголовные процессы в отношении карателей белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
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