Правовой механизм привлечения к ответственности нацистских преступников разработают в Беларуси

Группа призвана разработать правовой механизм привлечения к уголовной ответственности тех нацистских преступников и их пособников, которые по ряду причин, в том числе связанных с политикой отдельных государств, не предстали перед судом.

Дмитрий Брылев, замначальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси