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Правовой турнир для старшеклассников "Сила закона" стартовал в Беларуси
Знать свои права и обязанности. Республиканский турнир для старшеклассников "Сила закона" стартовал в Беларуси. Он также приурочен ко Дню юриста, пройдет в формате онлайн-тестирования в три тура. Исключение только на первом районном этапе - тест можно пройти в печатном виде. В областном - будут победители от районов каждой области и каждого района Минска. А вот кто окажется в финале и победит, узнаем 21 декабря. С более подробной информацией о проведении турнира можно ознакомиться на Детском правовом сайте.
Фото:БелТА
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