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Праздничная акция "Наши дети" стартует 9 декабря
Подарить новогоднее чудо каждому. Свыше полутысячи праздничных мероприятий для детей пройдут в столице накануне главного зимнего праздника. Это концерты, спектакли, театрализованные шоу. Кстати, присоединиться к праздничному марафону могут все неравнодушные люди. Традиционная акция "Наши дети" стартует уже 9 декабря. Первое мероприятие примет Дворец детей и молодежи. Новогодний марафон в первую очередь объединит тех, кому забота взрослых нужна вдвойне. Среди них дети с ограниченными возможностями, воспитанники школ-интернатов.
Праздничная акция будет длиться в течение месяца. Новогодние мероприятия пройдут во всех районах столицы.
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