Праздничная акция от ОО "Белая Русь" в Национальной библиотеке

Особое внимание в эти дни, конечно же, тем, кто подарил нам мир. Праздничная акция накануне прошла в Национальной библиотеке. Чествование ветеранов войны, вручение памятных подарков, концертные номера и творческие конкурсы. Акция памяти традиционно проводится общественным объединением "Белая Русь" в больших и малых городах страны. В эти майские дни подобные праздничные мероприятия пройдут более чем в ста городах.