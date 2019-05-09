Праздничная атмосфера охватила все уголки белорусской столицы

Жителей и гостей сегодня ждет насыщенная программа. Концерты, флешмобы, народные гуляния и торговые ряды разместились в каждом районе города. А вот самые сильные и выносливые собрались в парке Победы. Здесь стартовал "Забег отважных". Кто финишировал первым, узнаем прямо сейчас.



На связи наш корреспондент Александр Хоровец (прямое включение). Добрый день! И какое настроение царит среди участников?





Тысячи белорусов от мала до велика вышли сегодня на непростую дистанцию в парке Победы

Здравствуйте! Самое что ни на есть победное! Тысячи белорусов от мала до велика вышли сегодня на непростую дистанцию в парке Победы, чтобы под мирным небом преодолеть кто несколько сотен, а кто и пару тысяч метров с преградами. Причем возраст самых юных участников всего-то 4 года.









Под песни военных лет спортсмены-любители преодолевают понтонную переправу, водные препятствия, штурмуют отвесную стену и настоящие броневики. На финише каждого участника ждет памятная медаль. Впрочем, как сами признались нам бегуны, не ради награды они сегодня пришли на столь непростые состязания. А чтобы всем вместе порадоваться победному маю, сказать спасибо ветеранам и в очередной раз показать всему миру, что Беларусь помнит, какой ценой нам досталась мирная жизнь.

У Дворца спорта уже начался праздничный концерт и открылась ярмарка



В парке Победы соревнования будут продолжаться еще около часа. Ну а затем участники переместятся на другие праздничные площадки. К примеру, у Дворца спорта уже начался праздничный концерт и открылась ярмарка. А приблизительно через 50 минут стартует и международный турнир по силовому экстриму.







Верхний город - превратится в большую танцевальную площадку