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Праздничная атмосфера охватила все уголки белорусской столицы
Жителей и гостей сегодня ждет насыщенная программа. Концерты, флешмобы, народные гуляния и торговые ряды разместились в каждом районе города. А вот самые сильные и выносливые собрались в парке Победы. Здесь стартовал "Забег отважных". Кто финишировал первым, узнаем прямо сейчас.
На связи наш корреспондент Александр Хоровец (прямое включение). Добрый день! И какое настроение царит среди участников?
Тысячи белорусов от мала до велика вышли сегодня на непростую дистанцию в парке Победы
Здравствуйте! Самое что ни на есть победное! Тысячи белорусов от мала до велика вышли сегодня на непростую дистанцию в парке Победы, чтобы под мирным небом преодолеть кто несколько сотен, а кто и пару тысяч метров с преградами. Причем возраст самых юных участников всего-то 4 года.
Под песни военных лет спортсмены-любители преодолевают понтонную переправу, водные препятствия, штурмуют отвесную стену и настоящие броневики. На финише каждого участника ждет памятная медаль. Впрочем, как сами признались нам бегуны, не ради награды они сегодня пришли на столь непростые состязания. А чтобы всем вместе порадоваться победному маю, сказать спасибо ветеранам и в очередной раз показать всему миру, что Беларусь помнит, какой ценой нам досталась мирная жизнь.
У Дворца спорта уже начался праздничный концерт и открылась ярмарка
В парке Победы соревнования будут продолжаться еще около часа. Ну а затем участники переместятся на другие праздничные площадки. К примеру, у Дворца спорта уже начался праздничный концерт и открылась ярмарка. А приблизительно через 50 минут стартует и международный турнир по силовому экстриму.
Верхний город - превратится в большую танцевальную площадку
А вот исторический центр Минска - Верхний город - превратится в большую танцевальную площадку. Пары будут кружиться в вальсе, танго, пасодобле под открытым небом. И это далеко не все праздничные геотеги, мы с коллегами продолжим следить за жизнью города. К счастью, синоптики обещают, что погода до вечера останется солнечной. Поэтому каждый может стать частью большого праздника на улицах города, где музыка не утихнет как минимум до 11 вечера.
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