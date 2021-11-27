Праздничная иллюминация - LED-шоу на Октябрьской площади создадут 20 тысяч пикселей

Фигура очень красивая аиста будет стоять на перекрестке Ратомской с проспектом Победителей к Новому году. Для "Чижовка-Арены" - коньки. Из новых тоже изготавливаются также два комплекта фигур различных животных восточного календаря. 12 фигур в районе парка Челюскинцев установят и 12 у Дворца спорта.

Владлен Чухин, начальник отдела УП "Мингорсвет"