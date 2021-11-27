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Праздничная иллюминация - LED-шоу на Октябрьской площади создадут 20 тысяч пикселей

Нашу столицу продолжают украшать к Новому году. Светодиодный костюм примеряет главная елка. LED-шоу на Октябрьской площади создадут 20 тысяч пикселей. На панно будут появляться анимационные рисунки. Центральную локацию украсят 28 световых фонтанов и другие 3D-фигуры.

Фигура очень красивая аиста будет стоять на перекрестке Ратомской с проспектом Победителей к Новому году. Для "Чижовка-Арены" - коньки. Из новых тоже изготавливаются также два комплекта фигур различных животных восточного календаря. 12 фигур в районе парка Челюскинцев установят и 12 у Дворца спорта.
Владлен Чухин, начальник отдела УП "Мингорсвет"

Зимняя сказка в столичных витринах

Включить иллюминацию в Минске планируют в середине декабря. А пока зимнюю сказку можно уже наблюдать в витринах столичных универмагов. За стеклом снежные пейзажи, разноцветные гирлянды и новогодние подарки.

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