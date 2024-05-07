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Праздничная ярмарка 9-12 мая развернется у Дворца спорта в Минске

Праздничная ярмарка 9-12 мая развернется у Дворца спорта в Минске

Ярмарка, приуроченная к празднованию Дня Победы, 9-12 мая развернется у Дворца спорта в Минске, передает БЕЛТА.

Жителям и гостям столицы предложат широкий ассортимент блюд, сувениров, в том числе с государственной символикой, изделий, изготовленных ремесленниками. Обновлен формат торговых объектов: продовольственные товары и продукцию общественного питания будут продавать в 25 деревянных шале и четырех фудтраках. Кроме того, предусмотрены разнообразные развлечения.

Ярмарка 9 мая откроется в 11.00, закроются торговые объекты в 23.00. На следующий день 10 мая время работы определено с 15.00 до 22.00, 11-12 мая - с 12.00 до 22.00.

Также пройдут районные ярмарки: на стоянке возле "Чижовка-Арены", в Лошицком усадебно-парковом комплексе, в парке им. М. Павлова, в горнолыжном центре "Солнечная долина", парке "Курасовщина", в микрорайоне "Сокол", в Центральном детском парке им. М.Горького, в Парке экстремальных видов спорта, в скверах по ул. Калиновского, им. В.Мулявина, парке им. 60-летия Октября, в парке Победы.

Фото: БЕЛТА


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