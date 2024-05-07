Праздничная ярмарка 9-12 мая развернется у Дворца спорта в Минске

Ярмарка, приуроченная к празднованию Дня Победы, 9-12 мая развернется у Дворца спорта в Минске, передает БЕЛТА.



Жителям и гостям столицы предложат широкий ассортимент блюд, сувениров, в том числе с государственной символикой, изделий, изготовленных ремесленниками. Обновлен формат торговых объектов: продовольственные товары и продукцию общественного питания будут продавать в 25 деревянных шале и четырех фудтраках. Кроме того, предусмотрены разнообразные развлечения.



Ярмарка 9 мая откроется в 11.00, закроются торговые объекты в 23.00. На следующий день 10 мая время работы определено с 15.00 до 22.00, 11-12 мая - с 12.00 до 22.00.

