Праздничный флешмоб в честь Дня народного единства удивил пассажиров в Минске

Танцевальный флешмоб в честь Дня народного единства устроили на железнодорожном вокзале Минска. Через искусство молодые люди передают любовь и уважение к национальной культуре, традициям и историческому наследию нашей страны.

Беларусь уже 17 сентября готовится отметить День народного единства. В преддверии праздника в столице проходят акции, патриотические проекты и фестивали. Так, на станции "Минск-Пассажирский" прошел тематический флешмоб для гостей и жителей столицы.

участница флешмоба в Минске

По словам участников флешмоба, через искусство молодые люди передают любовь и уважение к национальной культуре, традициям и историческому наследию Беларуси.

"Мой отец, Лапенок Василий Кириллович, в 1939 году участвовал в освобождении Западной Беларуси. Прошел до Белостока, даже был ранен, но все окончилось благополучно. Этот праздник, как говорится, для нас, для всех. Настоящий праздник воссоединения", - отметил председатель организации ветеранов Минского отделения Белорусской железной дороги Игорь Лапенок.

Илона Половинкина, начальник отдела идеологии и социально-культурной работы управления Белорусской железной дороги:

"Главная цель и главная задача - демонстрировать всем наше единство, которое присутствует и у нас, работников Белорусской железной дороги. Мы хотим сказать каждому: только объединившись ради единой идеи, в общем желании жить и трудиться на благо нашей страны, мы сможем сохранить то, что имеем, - мир, согласие, любовь и дружбу".

Наша страна уже в шестой раз масштабно отметит День народного единства. Праздник, который объединяет поколения, нашу историческую память и светлое будущее Беларуси.