Праздничное оформление: Минск украсили ко Дню народного единства

День народного единства Минск встречает в праздничном убранстве. Тематические конструкции и масштабные панно украсили фасад БГПУ, территории у Дворца Спорта, ГУМа, Белгосфилармонии, Национальной библиотеки, Октябрьскую площадь и другие ключевые локации Минска.

В 2026 году графика городского оформления посвящена связи поколений. Центральным элементом концепции стал отрывной календарь, застывший на ключевой дате - 17 сентября 1939 года.

"Это отправная точка отсчета нового, единого нашего государства - единой Беларуси. Сюжетную линию продолжает контур нашей страны. Карта страны, выполненная в виде золоченого барельефа, отражает ту торжественность, значимость и суверенитет, который мы обрели в 1939 году", - отметила начальник отдела дизайна ГП "Минскреклама" Татьяна Бугоркова.

Документальная точность судьбоносного 1939-го, традиционные узоры и современный дизайн объединились в единый концепт. Праздничные графические решения напоминают каждому о важности общей истории и неделимости Беларуси.